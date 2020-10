Tropico 6 komt aankomende maand naar de Nintendo Switch

In een tijd waar veel politieke en sociale onrust heersen is het aan jou de taak om de natie Tropico in goede banen te leiden. Jij hebt dan ook de keuze of je een gevreesde dictator of een vredelievende staatsman wordt. In dit laatste deel van de Tropico-reeks heb jij de macht over een natie op enorme archipels; jij mag dus zelf beslissen waar gebouwen komen te staan, hoe de infrastructuur wordt en, natuurlijk het belangrijkste, hoe jouw paleis eruit komt te zien. Ben je op zoek naar nog meer macht? Dan kan je altijd één van jouw agenten op pad sturen om een wereldwonder als de Eiffeltoren of het Vrijheidsbeeld te stelen.

Tropico 6 komt op 6 november naar de Nintendo Switch en is vanaf vandaag alvast te preorderen. Ben je benieuwd hoe deze game eruit ziet? Bekijk dan alvast de eerste beelden in de screenshots hieronder.