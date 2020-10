Surviving the Aftermath verschijnt komende lente voor de Switch

Het is aan jou om een volledig nieuwe kolonie op te richten in dit post-apocalyptische avontuur.

Surviving the Aftermath is al een poosje uit op de PlayStation 4, Xbox One en pc. Vandaag is echter ook bekendgemaakt dat Surviving the Aftermath naar de Nintendo Switch komt. Surviving the Aftermath zal komende lente verschijnen op Nintendo’s hybride console.

Surviving the Aftermath speelt zich af in een post-apocalyptische toekomst. Het is aan jou de taak om een nieuwe kolonie te stichten die niet alleen rampbestendig is, maar waarin je ook jouw kolonisten kunst beschermen en een nieuwe beschaving kunt opbouwen. Daarnaast kun je de woestenij verkennen om nieuwe grondstoffen te verzamelen, maar pas op. In deze woestenij kun je namelijk ook andere kolonies en bandieten tegenkomen.