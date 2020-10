Supergiant Games werkt nog steeds aan platformoverschrijdend opslaan voor Hades

De cross-save functie laat op zich wachten

Hades, de rogue-like dungeon crawler van Supergiant Games is al ruim een maand beschikbaar voor de Nintendo Switch. Al voor de lancering kondigde de ontwikkelaar aan dat platformoverschrijdend opslaan (zogeheten ‘cross-saves’) tussen de Switch en PC zou worden ondersteund. Echter ontbreekt deze functie nog altijd in het spel.

Ontwikkelaar Supergiant Games komt vandaag met nieuws over de functie en zegt in een reactie het volgende:

“Cross-save ontwikkelaarsupdate: we werken nog steeds actief aan deze functie en proberen de belangrijkste details ervan juist te krijgen. Door de aard van het werk kunnen we geen datum geven voor wanneer het klaar is. We houden u op de hoogte en danken u voor uw geduld en steun.” (vrij vertaald)

Het lijkt nog even te duren voordat we een definitieve datum krijgen dat we gebruik kunnen maken van de cross-save functie in Hades. Lees hier terug wat wij van Hades vonden!