[Review] Pikmin 3 Deluxe

Is de Deluxe-versie van Pikmin 3 de aanschaf waard?

Inmiddels is het alweer zo’n zeven jaar geleden dat Nintendo het derde deel in de Pikmin-serie uitbracht. Pikmin 3 verscheen destijds voor de Wii U en doordat deze console niet al te succesvol was, zijn er ongetwijfeld flink wat Nintendo-fans die het spel hebben gemist. Eerder deze maand kon je onze preview al lezen van de Deluxe-versie van Pikmin 3 en nu is het tijd voor het definitieve oordeel.

Pikmin wat?

Laat ik beginnen met een korte introductie voor nieuwkomers. In mijn preview benadrukte ik al dat Pikmin 3 op zichzelf een enorm goede game was en met succes voort wist te borduren op het succes van de eerste twee delen. In de game ga je met allerlei gekleurde (en vooral veel te schattige) Pikmin naar verschillende gebieden toe. Deze gebieden liggen vol met kostbare spullen, voedsel en schatten. De verschillende kleuren Pikmin hebben zo elk hun eigen sterke en zwakke punten. De ene Pikmin kan tegen vuur terwijl de andere juist weer tegen water of elektriciteit kan. In Pikmin 3 maakten we ook kennis met de rots-Pikmin én vliegende Pikmin. De eerstgenoemde kunnen erg handig zijn om rotsen weg te werken en zo nieuwe gebieden te ontdekken. Overigens breid het aantal soorten Pikmin zich langzaam uit. Zo begin je in de game met slechts één soort en kun je eindigen met vijf soorten Pikmin. Dit zorgt voor een fijne manier van opbouw in moeilijkheidsgraad.

Genoeg nieuwigheden

Da’s natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar dit hebben we op de Wii U toch allemaal al mee mogen maken? Dat klopt, maar Pikmin 3 Deluxe bevat een aantal leuke toevoegingen die deze versie zelfs interessant maken voor spelers welke het origineel al kennen! Allereerst was deel 3 op de Wii U soms misschien net iets te makkelijk. Met twee nieuwe moeilijkheidsgraden is Pikmin 3 nu écht interessant voor meer gevorderde gamers. Op de ‘hard’ mode kun je de game nu veel beter vergelijken met de eerste twee delen. En als dat nog niet genoeg is, kan ik je alvast succes wensen met een nog hogere moeilijkheidsgraad!

Ook nieuw is de co-op stand om samen op avontuur te gaan, want wat was dat toch een gemis in de Wii U-versie! Nog steeds kan het niet online, en dat is aan de ene kant jammer, maar de co-op mode biedt volop plezier. Jij en de andere speler kunnen nu als één van de drie captains spelen. Het leuke hieraan is natuurlijk het samen bedenken van de juiste strategie. Met welke Pikmin ga je de gevechten aan? Hoeveel Pikmin zet je op een vijandje? Je kunt alles gezellig samen doen maar je kunt er ook voor kiezen om beide een ander gedeelte van de kaart te verkennen. Zo kun je sneller meer vijanden verslaan en de map ontdekken. Ben je meer competitief ingesteld, dan is de Bingo Battle mode weer van de partij. Twee spelers strijden hierin tegen elkaar om als eerste een volle bingokaart met soorten fruit vol te hebben. Ondanks dat de co-op mode een leuke toevoeging is, had een online variant hierop ook wel erg leuk geweest. Wellicht dan maar in Pikmin 4?

Kleine maar subtiele verbeteringen

Zoals ik in mijn preview al beschreef zijn er ook verschillende kleine verbeteringen die de gameplay nog wat aangenamer maken, waaronder een verbeterd lock-systeem. Het aansturen van tientallen Pikmin gaat dus lekker soepel op Nintendo’s hybride console, en dat komt duidelijk door al die kleine maar subtiele verbeteringen. Voor minder ervaren spelers zijn er verschillende nieuwe hulp-functies toegevoegd, waaronder een die letterlijk aangeeft waar je heen moet. Pikmin 3 Deluxe is hiermee dus geschikt voor zowel beginnende als zeer ervaren gamers.

Nintendo heeft echter ook gloednieuwe zijmissies toegevoegd voor een stukje nieuwe ervaring. ‘The Side Story’ laat je de verhalen van een oude bekende kapitein volgen. Dit verhaal is absoluut niet zo uitgebreid als het origineel, maar biedt wel leuke nieuwe uitdagingen. Zo zul je onder andere zoveel mogelijk fruit in een korte tijd moeten zien binnen te harken. Nintendo heeft Pikmin 3 hiermee dus van nieuwe content voorzien al moet je hierbij dus meer denken aan missies met verschillende uitdagingen. Niet dat dit erg is, want het blijft leuk. Deze extra missies kun je ook nog eens samenspelen.

Nog steeds een plaatje

Pikmin 3 was op audiovisueel gebied op de Wii U al een enorm sterke titel waarbij realistische omgevingen met de schattige personages en Pikmin worden gecombineerd. Ondanks dat er niet veel veranderd lijkt te zijn qua graphics, kan de game prima mee met deze tijd. Alleen in tussenfilmpjes kunnen gebieden bij sterk inzoomen nog wel eens wat rauw ogen. Pikmin 3 Deluxe loopt echter soepel, de laadtijden zijn kort en verder oogt alles scherp en kleurrijk.

Aan het geluid is weinig te zijn veranderd, maar eigenlijk hoeft dit ook niet. Het gebrabbel van de Captains en de lief klinkende Pikmin maken je immers toch meteen weer vrolijk. Wel blijft de muziek na het einde van een dag op den duur wat eentonig. Hierin had wat mij betreft net wat meer variatie in mogen worden gebracht.

Conclusie

Heb je Pikmin 3 überhaupt nog niet eerder kunnen spelen? Dan is deze editie in elk geval een absolute aanrader. Je krijgt de beste en meest uitgebreide versie van een ijzersterke game. Ken je deel 3 al van de Wii U? Ook dan kunnen de nieuwe moeilijkheidsgraden, zijmissies en co-op multiplayer een aankoop zeker rechtvaardigen. Beslis voor jezef alleen wel of je inderdaad op zoek bent naar én meer uitdaging én multiplayer-opties.

Eindcijfer: 8,3