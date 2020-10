[Review] JBL Quantum One

JBL kenden we allemaal al van headsets, oortjes en boxjes. Maar met de Quantum-serie denken ze ook aan de gamers.

JBL staat al jaren voor kwaliteit en populariteit. De kleurrijke headsets zijn erg populair onder de jeugd en de standaard zwarte uitvoeringen zijn er voor iedereen. Het was dan ook raar dat ze nooit het gaming-segment hadden aangesneden. Nu, met de Quantum-reeks, doen ze dit eindelijk. In deze review lees je hoe de kwaliteit is.

Om te beginnen kijken we even naar wat er in de doos zit. Het is een flinke lading namelijk.

een losse microfoon die op de headset aangesloten moet worden

een microfoon kalibreer oortje

een 3.5mm jack kabel voor de standaard bedrade manier

Een USB-A naar USB-C kabel met een volumeregelaar ertussen

Een kalibreer oortje is redelijk uniek bij een headset. Ik heb de afgelopen jaren verschillende headsets uitgepakt en geprobeerd, maar geen enkele had die extra. Het is meteen een duidelijke hint naar dat JBL voor de beste kwaliteit gaat.





Gemakkelijk in de omgang

Zelf gebruik ik normaal een Plantronics (tegenwoordig Nacon) RIG headset. Deze headsets zijn enorm licht op je hoofd en dat is voor lange sessies perfect. Ik schrok dus ook een beetje toen ik de Quantum One uitpakte. De headset voelde een stuk zwaarder aan dan dat ik gewend ben en dat kon voor langere sessies een probleem worden.

Gelukkig bleek al snel dat ik mij geen zorgen hoefde te maken. Hoewel het inderdaad een stuk zwaarder op mijn hoofd voelde, was het comfort niet minder. Zo zijn de oorkussens en het kussentje boven op je hoofd van zulk fijn materiaal gemaakt, dat ook na een dag vergaderen en gamen de headset perfect bleef zitten.

Door de vele mogelijkheden om aan te sluiten is het ook erg gemakkelijk om de headet aan te sluiten op welk apparaat je ook hebt. Daarnaast zijn alle basisinstellingen zoals de active noise cancelling, muten en geluidsregelaar makkelijk in het gebruik en werkt het intuïtief. Dit terwijl beide aansluitingen een andere manier van werken hebben. De aansluitingen hebben ook een nadeel, want de USB-aansluiting is erg kort voor het gebruik met de consoles waardoor de 3.5mm jack eigenlijk een stuk handiger wordt. Hierdoor mis je echter een stuk kwaliteit.

Geluidskwaliteit

De Quantum One heeft een fenomenaal geluid. Dit komt mede door de Quantumsphere 360 technologie die gebruikt wordt in het apparaat. Ook het feit dat de headset de positie van je hoofd volgt zorgt voor mooi geluid. Dit brengt surround naar een hoger niveau wat voor verschillende spellen echt heel fijn is. Alle tonen worden goed en helder weergeven en mocht je aanpassingen erin willen doen dan kan dat in de meegeleverde software (alleen voor verbinding met de USB).

De 3.5mm jack geeft daarnaast ook beter geluid dan wat ik tot nu toe ooit met oortjes heb gehoord. Ik heb het vooral met de Melody of Memories demo geprobeerd en ik kon niet genoeg krijgen van de kwaliteit van de muziek. Zo erg dat ik zelfs bijna liever in handheld ging spelen dan via de tv waar een SONOS-installatie op aangesloten staat.

Software

De JBL Quantum One wordt geleverd met de JBL QuantumEngine software. Deze handige applicatie laat je echt alles aan je headset aanpassen. Van de RGB kleuren in de oorschelpen tot een uitgebreide equalizer. Daarnaast kun je gebruikersprofielen maken zodat je instellingen kunt aanzetten voor films of voor games. Het werkt werkt allemaal heel soepel, maar het is even wennen hoe alle knoppen en instellingen werken. Zodra je dat doorhebt zul je echter optimaal gebruik kunnen maken van de headset. Naast geluidsinstellingen is het ook mogelijk om de tracking van je hoofd te herkalibreren in dit programma door middel van een handige tool.

Conclusie

De JBL Quantum One zit echt in het topsegment van de gaming-headsets en heeft zeker voor de PC vele extra functies die de prijs van 249 euro het meer dan waard maken. Speel je echter alleen op de Switch dan haal je niet alles uit de headset en dan kun je toch beter een goedkoper exemplaar halen.

Cijfer: 8.9