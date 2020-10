Part Time UFO aangekondigd, verschijnt vandaag

Help mensen als een ufo!

De Japanse ontwikkelaar HAL Laboratory, bekend van de Kirby-games, heeft een nieuw spel klaar staan voor de Nintendo Switch. Het spel Part Time UFO is zojuist aanbod gekomen in de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase. De game is vanaf vandaag ook gelijk te vinden in de Nintendo eShop.

In het spel speel je als een ufo met een grote klauw aan de onderkant. Met deze klauw zul je verschillende mensen moeten helpen. De ene keer ben je dozen aan het vervoeren, de andere keer vis je in een vijver. Dat is nog niet alles want je kun zelfs gebouwen bouwen en ijsjes maken. Part Time UFO kent ook een co-op stand waar je ieder een Joy-Con gebruikt. Naast de parttime diensten zijn er ook andere speelwijzen, zoals het zoeken naar schatten en de zogehete “Tower of Infinity” waar je zo hoog mogelijk moet stapelen.

Part Time UFO is vanaf vandaag te vinden in de eShop voor een prijs van €8,99.