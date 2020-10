No More Heroes 1 en 2 nu beschikbaar, deel drie verschijnt in 2021

De nieuwe Nintendo Direct Mini had informatie over No More Heroes 3, maar ook over oude delen.

Travis Touchdown is terug in No More Heroes 3. In dit deel wordt Travis in het midden van de actie gezet. Er is namelijk een oorlog tussen de sluipmoordenaars bezig en die is uitgegroeid tot een intergalactische strijd. Het is aan jou om de aliens te stoppen wanneer de titel in 2021 lanceert.

Daarnaast is voor iedereen die de vorige avonturen weer wilt beleven er goed nieuws. No More Heroes en No More Heroes 2: Desperate Struggle zijn nu verkrijgbaar in de eShop op de Switch. Beiden zijn tijdelijk voor €17,99 in plaats van 19,99 beschikbaar.