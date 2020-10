Nieuwe Bakugan trailer toont Leonidas

Tijdens de Nintendo Direct Mini werd er een korte Bakugan trailer getoond met een bekend gezicht.

Bakugan: Champions of Vestroia komt over anderhalve week uit en nu is er onthuld dat een bekende Bakugan zijn opwachting maakt in de game. Het gaat hier om niemand minder dan Leonidas. Deze Bakugan verscheen voor het eerst in de oorspronkelijke game uit 2009 en was toen immens populair. Dit is de reden dat de ontwikkelaars hem graag weer toevoegden.

Leonidas is een unieke Bakugan, hij is namelijk geboren in de Doom Dimension en heeft immense haat naar andere Bakugan. Alleen de perfecte partner kan hem helpen ontwaken.

Leonidas is in de video hieronder de witte draak die meerdere keren getoond wordt.