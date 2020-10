Hitman 3 verschijnt voor de Switch, als cloud game

De eerste cloud spellen verschijnen in Europa op de Switch.

Eerder waren er in Japan al tests met Resident Evil VII en Assassin’s Creed Odyssey voor de Switch. Deze spellen zijn alleen via de cloud speelbaar en zijn nooit buiten Japan verschenen. In de Direct van vandaag werd onthuld dat Hitman 3 op de Switch zal verschijnen via de cloud.

Dat houdt in dat je voor het eerst het verhaal van Agent 47 kunt beleven op een Nintendo-console. Hoeveel de toegang gaat kosten en wanneer Hitman 3 verschijnt is nog onbekend. Mocht je wel al benieuwd zijn naar de opties van de cloud, dan kun je vanaf vandaag wel al Control Ultimate Edition downloaden.