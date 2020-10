Combineer het boerenleven en jouw leefstijl in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Geniet van het verbouwen van jouw groenten of spring het huwelijksbootje in: het is jouw leven dus jouw keuze!

Story of Seasons is één van de meest populaire namen binnen de boerensimulatie spelletjes die we kennen, met haar schattige design en vrijheid om te doen en laten wat jij zelf wilt. Vandaag werd in de Nintendo Partner Direct aangekondigd dat we ons mogen verheugen op een nieuw deel in deze serie!

Een hele lange tijd geleden heeft jouw opa samen met zijn vrienden Olive Town opgericht om een prachtig landschap te verbouwen en een mooi leven te leiden. Je kan niet wachten, om jaren later, dit mooie stukje land te ontdekken. Wanneer je afreist naar Olive Town kom je er helaas achter dat er nog weinig over is van dat mooie leven en het stadje helemaal verwilderd is. Al snel ben je helemaal toegewijd om alles weer op te bouwen: oogst jouw zelf verbouwde groenten, zorg voor de dieren, ga de mijn in om bijzondere mineralen te verzamelen en vang vissen wanneer jij wilt!

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town is vanaf 23 maart 2021 verkrijgbaar voor Nintendo Switch.