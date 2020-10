Cloud versie Control verschenen op de Switch

Deze bekroonde action-adventure game is nu beschikbaar voor de Switch!

Tijdens de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase werd Control voor de Switch aangekondigd. Net zoals Hitman 3 is het de Cloud versie, wat betekent dat je de game niet download, maar streamt via een cloud service. Let hierbij wel op: Hoewel je de game gratis kunt downloaden kost de game €39,99 om ongelimiteerd te kunnen spelen. Na 5 minuten in-game tijd krijg je een pop-up waarmee je de game moet kopen.

Het verhaal van Control is geïnspireerd door de SCP Foundation, een online horror collectief waarin paranormale objecten en wezens beschreven en “beschermd” worden. Jij speelt Jesse Faden, het nieuwe hoofd van de FBC (Federal Bureau of Control). Dit bureau studeert paranormale objecten die de wetten van de natuur aan hun laars lappen. Dit gaat alleen gruwelijk fout als een dodelijke vijand genaamd de Hiss ontsnapt en deze realiteit begint te veranderen. Het is aan jouw deze vijand te stoppen.