Bravely Default II verschijnt in februari 2021

Fans moeten nog even geduld hebben, begin volgend jaar verschijnt deel 2 van Bravely Default.

Tijdens de nieuwste Nintendo Direct Partner Showcase kwam de eerder aangekondigde game Bravely Default II ook voorbij. In dit tweede deel zul je op pad gaan in een nieuwe wereld met een nieuwe groep personages. Deze groep van personages, de Heroes of Light, moeten op pad om de vier kristallen in de wereld te vinden. Allereerst weten we nu eindelijk wanneer we de game kunnen verwachten. Op 26 februari 2020 zal Bravely Default II namelijk verschijnen voor de Nintendo Switch en vanaf vandaag is de game te pre-orderen in de eShop.

In maart dit jaar verscheen er al een demo van Bravely Default II in de eShop. Gamers konden vervolgens feedback leveren, en dat is volop gedaan. Op basis van deze feedback worden verschillende dingen nu aangepast. Zo kwam er naar aanleiding van de demo onder andere kritiek op de moeilijkheidsgraad, iets waar nu nog aan wordt gesleuteld. De bijbehorende feedback trailer kun je hieronder bekijken.