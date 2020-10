[Review] Wallachia: Reign of Dracula

Fan van de klassieke Castlevania-games? Dan zou deze platformer zomaar eens jouw ding kunnen zijn.

Wallachia: Reign of Dracula verscheen eerder al op de pc en is overduidelijk geïnspireerd door de klassieke Castlevania-spellen. Om nog iets specifieker te zijn, Wallachia: Reign of Dracula haalt zijn inspiratie uit Super Castlevania IV. Is de jacht op Dracula dit keer ook een leuke beleving? Dat lees je in deze review.

Terug naar het 16-bit tijdperk

Wallachia: Reign of Dracula is een 2D-platformer in 16-bit stijl. De game oogt en speelt precies zoals je dat zou verwachten van een platformer uit het SNES-tijdperk. In Wallachia: Reign of Dracula is het de bedoeling om Dracula te verslaan. Dit doe je door zeven verschillende levels vol vijanden en obstakels te overwinnen. Overigens gaat het hierbij niet om de vampier Dracula van Bram Stoker. Nee, je gaat de strijd aan met Vlad Tepes zelf: de echte Roemeense Dracula. Dit betekent dus ook dat magie in deze game geen rol speelt, en vechten alleen met wapens gaat. Maar daarover later meer. Het verhaal wordt aan elkaar geknoopt door vrij eenvoudige plaatjes met tekst, echter wél met een vrij indrukwekkende voice-acting. Ondanks dat de game het vooral moet hebben van de gameplay, is het fijn dat de game begint met een kort verhaal.

Gameplay

Zoals gezegd heeft Wallachia: Reign of Dracula bijzonder veel weg van Super Castlevania IV. De gameplay bestaat deels uit platform-actie, aangezien er meer dan genoeg obstakels in de levels zitten. Daarnaast speelt vechten een grote rol, iets wat je doet met je zwaard én pijl en boog. Regelmatig krijg je te maken met baasgevechten die het je knap lastig kunnen maken, zeker omdat Wallachia: Reign of Dracula op zichzelf al een knap lastige game is. Zeven levels klinkt als weinig, maar je zult er zeker even zoet mee zijn. Het veelvuldig af gaan, oefenen en zo steeds iets verder komen is iets wat je moet liggen. In elk geval zal je vrijwel nooit game-over gaan door de besturing. Deze is prima in orde en reageert zoals je dit verwacht van een 16-bit platformer. Verder zitten de levels goed in elkaar met voldoende variatie in vijanden en onverwachte elementen. De actie is daarnaast lekker snel, en dit samen maakt Wallachia: Reign of Dracula een erg leuke platformer.

Moeilijk

Zoals aangegeven is Wallachia: Reign of Dracula geen makkelijke game, en zul je echt veelvuldig de levels moeten spelen om ze te halen. Heb je dit uiteindelijk wel gehaald? Dan zijn er nog een aantal leuke uitdagingen voor je, zoals levels uitspelen terwijl je zo min mogelijk wordt geraakt. Wallachia: Reign of Dracula is geen game die je maanden zal blijven spelen, maar de makers hebben met de extra uitdagingen wél flink wat meer speelplezier meegegeven. Ook zijn er verschillende dingen te unlocken zoals kostuums en zelfs extra stages.

Audiovisueel

Wallachia: Reign of Dracula stelt op audiovisueel gebied niet teleur. In feite oogt de game alsof het op een SNES kan worden afgespeeld, en dat is nu juist het sterke punt van de game. Verder ogen omgevingen gevarieerd en geeft elk level je een andere feeling. En terwijl de muziek van de game op zich prima is, zijn het de stemmen die de game doen uitblinken. Deze worden verzorgd door professionele voice-actors waaronder Kira Buckland en Robert Belgrade.

Conclusie

Ben je op zoek naar een retro-platformer vol actie en uitdaging? Dan is Wallachia: Reign of Dracula een echte aanrader. De game speelt fijn weg, levels weten te blijven boeien en audiovisueel gezien is alles prima in orde. Bedenk alleen dat Wallachia: Reign of Dracula moeilijk is, heel moeilijk.

Eindcijfer: 8.0