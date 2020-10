[Review] Supraland

Ontdek een speelgoedwereld en los vele puzzels op.

Beeld je een speelgoedwereld in waar hier en daar een potlood recht overeind staat, waar regelmatig een gum wordt gebruikt als helling en waar af en toe gereedschap wordt gebruikt om structuren te maken; dit is de wereld van Supraland. In deze wereld wonen twee volken: het rode en het blauwe. Deze volken kunnen echter niet met elkaar overweg en al gauw komt jouw dorp, het dorp van het rode volk, zonder water te zitten. Zodra jij het riool induikt krijg je, na een korte inleiding, te zien dat mensen uit kamp blauw jullie waterleiding aan het saboteren zijn! Dit vraagt om antwoorden en het wordt dan ook hoog tijd om de blauwe koning eens op te zoeken.

Een kleine wereld

De wereld van Supraland is slecht negen vierkante meter. Dit klinkt misschien niet heel groot, maar toch zit het vol obstakels die jouw tocht naar de blauwe koning hinderen. Zo moet je in deze wereld veel ontdekken, nog meer puzzels oplossen en een aantal vijanden verslaan. Mocht je dit spel willen om vijanden af te slachten heb ik helaas slecht nieuws voor je; dit is maar een heel klein deel van het spel. Voordat ik je meeneem naar de grotere wereld, moeten we natuurlijk bij het begin beginnen.

Zoals eerder gezegd, is het aan jou om het vieze riool in te duiken om vervolgens uit te vinden waarom er geen water meer is. Aan het begin krijg je meteen een houten zwaard en hiermee kun je gelijk alle vijanden aan. Je zult er in het hele riool slechts twee of drie tegenkomen, maar het is natuurlijk wel fijn als je weet hoe je jouw zwaard kunt gebruiken. Ook krijg je hierbij al de eerste, kleine puzzel: vuur verspert jouw weg naar de waterleiding. Het is slechts een kwestie van aan een draaiwiel draaien en je kunt je weg vervolgen. Wanneer je de blauwe vijanden hebt gezien weet je in ieder geval dat zij schuldig zijn aan de problemen, maar waarom? Het is tijd om de grotere wereld te verkennen; op zoek naar de koning!

Een wereld vol puzzels

Als je verder de wereld in gaat, zul je al snel merken dat je niet overal kunt komen. Je hebt speciale vaardigheden nodig. Deze vaardigheden krijg je echter niet zomaar en hier zal je puzzels voor moeten oplossen. Op diverse plekken liggen vaten. Als je deze vaten naar een marktstal in het dorp brengt, krijg je nieuwe vaardigheden of kun je deze kopen met munten die door de hele wereld liggen. Door deze nieuwe vaardigheden kun je bijvoorbeeld twee of zelfs drie keer achter elkaar springen, een roze blok plaatsen of het verbetert jouw wapen.

Met deze vaardigheden kun je weer extra gebieden ontdekken. Onderweg naar de blauwe koning merk je ook al snel dat er poorten zijn gesloten. Om de eerste poort te openen heb je echter een pistool nodig. Gelukkig heb je net speciale vaardigheden gekregen en kun je hiermee een parcours afleggen naar een nieuw gebied. Hier staat echter weer een gigantische toren die niet zo makkelijk te beklimmen is waardoor je weer voor een uitdaging staat. Zo krijg je door het hele spel heen constant nieuwe uitdagingen die je aan moet gaan. Echter brengt elke uitdaging weer nieuwe onderdelen met zich mee, waardoor dit nooit gaat vervelen.

Audiovisueel

Het spel zelf ziet er scherp uit en de wereld is kleurrijk weergegeven. Verder is de muziek leuk om aan te horen, maar heeft het niet echt iets speciaals. Echter heeft het spel af en toe last van wat problemen. Hoewel het spel erg soepel loopt, heb ik toen ik dood ging twee keer gehad dat het spel heel traag reageerde waardoor ik ongeveer vijf minuten moest wachten tot ik weer verder kon spelen. Ook is de besturing van de menu’s niet optimaal: als je het spel opstart, ervoor kiest om verder te spelen en de A-knop iets te lang ingedrukt houdt, kies je gelijk het eerste opgeslagen spel in plaats van dat je echt kunt kiezen waarmee je verder wilt gaan.

Conclusie

Supraland is een zeer vermakelijk spel waarmee je minimaal 10 uur zoet bent. Het is een leuke wereld om te ontdekken, de puzzels zijn afwisselend waardoor het niet verveelt en je hoeft niet heel veel te vechten waardoor je daar niet al te veel op hoeft te letten. Wel heeft het een tweetal problemen, die gelukkig niet erg vaak voorkomen. Ben je op zoek naar een leuk spel waarbij ontdekken en puzzelen de hoofddoelen zijn? Dan is Supraland zeker jouw €19,99 waard!

Eindcijfer: 7,5