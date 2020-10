Puzzelspel Cube Raiders komt naar de Switch

Puzzelen met blokken, samen of alleen!

JanduSoft en Void Games hebben aangegeven dat het kleurrijke puzzelspel Cube Raiders naar de Nintendo Switch zal komen.

De hoofdrolspelers zijn Rose en Kirk, een gezellig duo. Kraak je hersens bij dit kubus-puzzel spel en los lastige breinbrekers op. Er zullen vier verschillende speelmodi zijn, zoals ‘endless’ waarbij je door moet gaan tot je af bent en ‘duel’ waarin je het opneemt tegen jouw tegenstander. Cube Raiders is alleen of met zijn tweeën te spelen: tegen of met elkaar.