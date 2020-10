Netflix kondigt Assassin’s Creed serie aan

De Assassin's Creed film was geen succes, maar misschien werkt een serie wel.

Nieuw in de rij van live-action films en series is Assassin’s Creed. Dit heeft Netflix vandaag aangekondigd via hun kanalen. De serie wordt gemaakt door Jason Altman en Danielle Kreinik van Ubisoft. Zij zullen de Executive Producers zijn. Verder is er op dit moment nog niks bekend gemaakt. Wel kunnen we Ezio’s Family als nummer horen in de teaser, dit betekent niet dat de serie over Ezio gaat.

In 2016 heeft Ubisoft ook al een poging gedaan om een live-action film uit te brengen over de populaire franchise. Deze film werd echter erg slecht ontvangen. Zo zou het verhaal slecht zijn en hielp het beeldmateriaal ook niet mee. Of Netflix dit goed kan aanpakken zullen we moeten afwachten en laten we hopen dat het net zo goed zal zijn als The Witcher.

