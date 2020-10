Itsuka Kendo komt naar My Hero One’s Justice 2

Klap eens in je handjes...

Eerder deze maand is aangekondigd dat Itsuka Kendo als DLC naar My Hero One’s Justice 2 komt. Bandai Namco heeft nu een trailer vrijgegeven waarin we Itsuka in actie zien. Door haar Quirk (superkracht) mep je je tegenstanders met haar gigantische handen. Een precieze datum is niet bekendgemaakt, maar de verwachting is dat Itsuka binnenkort haar intrede zal maken.