Ghostrunner voor de Switch uitgesteld

Ghostrunner zou vandaag voor alle consoles moeten verschijnen, helaas is die voor de Switch uitgesteld.

Vandaag verschijnt Ghostrunner voor de PS4, Xbox One en PC. Oorspronkelijk zou de Switch vandaag ook de game moeten ontvangen, maar in de maand sinds de aankondiging is dit verandert. De ontwikkelaars hebben vandaag een launch trailer onthuld voor Ghostrunner, maar de Switch ontbreekt.

Het blijkt namelijk dat deze console het spel pas in november ontvangt. Wanneer exact is helaas nog niet duidelijk, maar één maand extra wachten op een spel waarvan we vorige maand nog niet wisten dat die kwam is een kleine moeite. Zeker als het zorgt voor een betere spelervaring.

Wil je alvast genieten van de launchtrailer dan is die hieronder te bekijken.