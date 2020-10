[Gerucht] Hyrule Warriors: Age of Calamity krijgt een demo

Nintendo of Korea lekt mogelijk voor een tweede keer in een week tijd.

Vorige week onthulde Nintendo of Korea een uur voor de onthulling dat de eerste Fire Emblem uit zou komen voor de Switch. Dit bleek uiteindelijk waar te zijn. Hierdoor wordt het volgende ook meteen geloofwaardiger. Age of Calamity moet namelijk een demo krijgen.

Dit werd afgeleid van een vertaald bericht van de Nintendo of Korea site. In het ondertussen verwijderde bericht werd er gezegd dat er een demo beschikbaar zal komen. De demo zou het eerste hoofdstuk van het spel bevatten en gegevens zullen over te zetten zijn naar het volledige spel. Wanneer exact de demo moet verschijnen was niet vermeld.

Une démo de The Légend of Zelda : Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sera disponible, vous pourrez jouer le prélude de l'histoire pic.twitter.com/YSKtYwdKQS — Kelios (@KeliosFR) October 27, 2020

Y a du spoiler du trailer * — Kelios (@KeliosFR) October 27, 2020