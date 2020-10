Gameplay beelden Carto vrijgegeven

Puzzel je weg door een bijzonder landschap om jouw oma terug te vinden.

Carto, een avonturen puzzelspel van Humble games, is vanaf vandaag beschikbaar voor Nintendo Switch. Hij is verkrijgbaar als digitale download. Humble Games staat bekend om de schattige grafische vormgeving van hun spelletjes. Ze zijn onder andere bekend van het uitbrengen van de spellen Forager, A Hat in Time en TemTem. Mocht je nog twijfelen over Carto kan je nu meekijken met de eerste 35 minuten aan gameplay.

Carto is een avonturenspel waarbij de hoofdpersonage haar oma uit het oog verliest tijdens een storm. Ze heet niet voor niks carto, want haar cartografische talenten zijn uitmuntend! Deze zet ze dan ook graag in om haar oma te kunnen vinden. Terwijl ze een nieuwe wereld ontdekt maakt ze nieuwe vrienden en puzzelt ze zichzelf naar nieuwe routes.