Cthulhu Saves Christmas morgen beschikbaar voor Nintendo Switch

Vanaf morgen is Cthulhu Saves Christmas beschikbaar in de Nintendo eShop.

Zeboyd Games heeft aangekondigd dat hun turn-based RPG Cthulhu Saves Christmas snel naar de Nintendo Switch komt. Heel snel zelfs, want hij is vanaf morgen al digitaal te krijgen. Een fysieke versie van het spel is onderweg en is vanaf 6 november voor te bestellen.

Tentakelmonster Cthulhu, meester der gekheid, is zijn krachten kwijt. De enige manier om zijn krachten terug te krijgen is om de kerstman te redden van the League of Christmas Evil. Ga op avontuur met Cthulhu en vele anderen om deze League of Christmas Evil te verslaan en om de kerstgeest te vangen. Dit spel is een prequel van het vorige spel in de serie: Cthulhu Saves the World.

Benieuwd naar dit dolle kerstavontuur? Bekijk hieronder een trailer!