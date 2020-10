[Halloween prijsvraag] Win 3x Wallachia: Reign of Dracula!

Tijd voor een leuke prijsvraag in Halloween-stijl!

Het is bijna Halloween en om dat te vieren hebben we een speciale prijsvraag die in het teken staat van dit aankomende griezelfeest. Eind deze maand komt namelijk de retro-platformer Wallachia: Reign of Dracula naar de Nintendo Switch. In deze retro-platformer vol actie is het aan jou de taak Dracula te verslaan. Een Castlevania-achtige game waarvan wij in samenwerking met No Gravity Games maar liefst drie exemplaren mogen weggeven.

Wat moet je doen om kans te maken op één van de drie versies? Geef daarvoor antwoord op de volgende vraag:

‘In Wallachia: Reign of Dracula kruip je in de huid van protagonist Elcin Floarea om Dracula te verslaan. Wat zou jouw strijdkreet zijn als je de protagonist van het verhaal was?’

Meedoen kan tot en met 29 oktober. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Op Halloween, 31 oktober, maken we de winnaars bekend. Veel succes!

