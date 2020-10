[Preview] Bakugan: Champions of Vestroia

Begin november komt Bakugan: Champions of Vestroia uit, wij hebben alvast een testronde gehad met het spel.

Bakugan is een franchise die een stuk of tien jaar geleden verscheen in Nederland en al snel enorme populariteit verkreeg. Het had alles wat voor de jeugd leuk was: een spannend verhaal, gave wezens (de Bakugan) en bijpassend speelgoed, tot het opeens stopte. Japan kreeg nog twee kleine series, maar in de rest van de wereld was het verdwenen. Tot in 2018, toen verscheen een complete reboot en dus kon een spel niet lang uitblijven.

Tot nu toe heeft geen enkel Bakugan-spel echt goed het gevoel van de serie overgebracht en ik hoopte eigenlijk dat Bakugan: Champions of Vestroia dat zou doorbreken. Voorlopig is dat dus helaas niet het geval.

Champions of Vestroia lijkt op het eerste gezicht de anime goed te begrijpen. Bekende gezichten komen voorbij, populaire Bakugan maken hun opwachting en ook elementen als Baku Cores komen voorbij. Helaas vond ik het al snel saai worden en het lijkt me sterk dat kinderen het veel langer leuk gaan vinden. Wanneer je geen gevecht voert kun je rondlopen in de stad en de omgeving, maar eigenlijk is er vrij weinig te beleven.

Het grootste voordeel van de spelwereld is ook meteen een groot nadeel. Het heeft een redelijk grote wereld waarin je kunt rondlopen, maar daartegenover staat dus weer dat het erg leeg is. Je hebt een aantal winkels waar je nieuwe vaardigheden of kleding kan kopen en een aantal personages waarmee je kunt praten. Deze personen zullen je soms uitdagen voor een Bakugan Brawl, soms geven ze je een extra missie en soms is het gewoon een kort gesprekje.

De extra missies is mijn grootste frustratiepunt op dit moment. Dit heeft meerdere redenen. Zo kan ik nu al een missie niet voltooien door een bug, levert het voltooien erg weinig op en ze zijn gewoon doodsaai. Zo is er een opdracht waarbij je de stad moet doorrennen om posters op te hangen voor praktisch geen nuttige bonus.

De gevechten worden snel eentonig en kunnen oneerlijk aanvoelen, doordat je over het veld heen moet lopen om je Bakugan energie te geven voor aanvallen door zogenaamde Baku Cores te geven. Deze Baku Cores verschijnen willekeurig op het speelveld en bevatten verschillende hoeveelheden aan energie. Zie je waar ik heen ga met het oneerlijke? Regelmatig verschijnen er Cores aan de andere kant van het veld met meer energie en wanneer je tegenstander er in de buurt staat kan die gemakkelijk veel energie verkrijgen. Dit is natuurlijk ook andersom het geval.

Dan is er nog het feit dat de gevechten vaak redelijk lang duren en het eigenlijk al snel gaat vervelen om van Core naar Core te rennen. Zeker wanneer je bedenkt dat de meeste momenten dat je vecht je hooguit wat geld, een vaardigheid of een Bakugan krijgt.

Op dit moment zie ik absoluut geen reden waarom er €49,99 voor dit spel wordt gevraagd. De gameplay is herhalend, langdradig en er zijn genoeg problemen met de framerate en bugs. De evoluties naar de Hypervorm geven niet het uiterlijk wat bij de anime past en dat geeft een lui gevoel. Daarnaast is één van de kern promotiepunten de 80 verschillende Bakugan, maar dit zijn vooral dezelfde Bakugan met een ander element. Op dit moment ziet het er niet al te best uit voor Bakugan: Champions of Vestroia, maar hopelijk verandert dit zodra ik verder in het spel ben.