Ontdek wat er nieuw is in Pikmin 3 Deluxe

In een nieuwe video zie je wat de Deluxe-versie allemaal te bieden heeft

Eind deze week verschijnt Pikmin 3 Deluxe voor de Nintendo Switch en vandaag heeft Nintendo een nieuwe video online gezet. De nieuwe video neemt je mee langs een aantal nieuwe dingen die de Deluxe-versie te bieden heeft.

Wij hebben de game inmiddels al even kunnen uitproberen en onze preview kun je hier lezen. Verwacht later deze week ook een uitgebreide review van deze nieuwste Switch-titel. Probeer je de game liever alvast even zelf uit? Dat kan ook, er is namelijk een gratis demo van Pikmin 3 Deluxe te downloaden in de eShop.

Ga jij Pikmin 3 Deluxe aanschaffen? Laat het ons hieronder weten.