My Time at Sandrock komt naar de Nintendo Switch

Het vervolg van My Time at Portia komt naar de Switch!

Vandaag heeft de ontwikkelaar van My Time at Portia, Pathea Games, aangekondigd dat ze bezig zijn met een nieuw spel, namelijk My Time at Sandrock. Momenteel is de ontwikkelaar druk bezig met het inzamelen van geld op Kickstarter. Hun uiteindelijke doel is om maar liefst €84,504 op te halen voor dit project. Tevens heeft Pathea Games al laten weten dat de game ook naar de Nintendo Switch gaat komen. Daarop zullen we alleen nog even moeten wachten want deze titel staat gepland voor de zomer van 2022.

My Time at Sandrock speelt zich af in een stad in de Eufaula woestijn. Net zoals My Time at Portia zal ook deze nieuwe titel een simulatie-avonturenspel worden. Je zult dus vele verschillende personages tegenkomen met elk hun eigen achtergrond, materialen kunnen verzamelen en daar iets mee creëren, je eigen boerderij onderhouden, vechten en nog veel meer.

Ben je benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan onderstaande video.

Wat vond jij van My Time at Portia en ga je het vervolg, My Time at Sandrock, ook aanschaffen? Laat het ons weten door middel van een reactie achter te laten!