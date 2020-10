Bake ‘n Switch krijgt gratis DLC-pakket

Bak binnenkort nóg meer broodjes!

Vandaag heeft ontwikkelaar Streamline Games aangekondigd dat Bake ‘n Switch binnenkort een gratis DLC-pakket gaat krijgen. Vanaf deze week, op donderdag 29 oktober, kunnen spelers aan de slag met deze nieuwe content. De DLC brengt zowel een nieuwe coöp- als singleplayermodus met zich mee. Om de komst van dit DLC-pakket te vieren kun je tot en met zondag 1 november de game Bake ’n Switch aanschaffen met een leuke korting van 15%.

Bake ’n Switch is een multiplayer partygame welke je wellicht wel iets doet denken aan Overcooked. In het spel nemen verschillende groepen ‘bakkers’ het tegen elkaar op om uiterst schattigen deegwezentjes samen te stampen en vervolgens zo snel mogelijk in de oven schuiven om ze te bakken. Dit doe je in verschillende levels vol obstakels Wie uiteindelijk het meeste heeft gebakken die wint. Tijdens deze strijd maken vijanden het je lastig én kun je de boel bij elkaar lekker saboteren.

Ben je benieuwd geworden naar de gratis DLC? Bekijk dan onderstaande video.