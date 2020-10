TENS! komt volgende maand naar de Switch

Een puzzel spel dat draait om dobbelstenen en het cijfer 10.

Vorige maand werd aangekondigd dat TENS! Naar de Switch zou komen, een rustgevende puzzelgame die draait om dobbelstenen. Het was alleen nog niet duidelijk wanneer, maar daar heeft ontwikkelaar Kwalee nu verandering in gebracht. De game zal vanaf 5 november te downloaden zijn in de Switch e-shop. Een trailer kun je hieronder bekijken.

Puzzelgame TENS! combineert sudoku achtige gameplay met het plaatsen van dobbelstenen. Het idee is simpel: Plaats de dobbelstenen op het bord, en zorg ervoor dat de verschillende rijen optellen tot 10 om ze leeg te spelen. Als het veld leeg is heb je gewonnen. Dit kun je doen in een single player adventure mode, een local multiplayer waarbij je vrienden en familie kunt uitdagen of een Endless mode waarbij je kunt testen hoe goed je bent.