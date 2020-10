PowerA maakt een reeks nieuwe Mario controllers voor de Switch

Heb je nieuwe controllers nodig?

PowerA is geen vreemde in het uitbrengen van gethematiseerde accessoires voor de Nintendo Switch. Dit keer staat de nieuwe reeks controllers in het teken van onze favoriete rode loodgieter: Mario! Je hebt hierbij de keuze uit drie nieuwe stijlen: Mario Pop, Gamecube Style en Vintage Pop.

Alle controllers zijn officieel door Nintendo erkend:

Mario Pop:

Gamecube Style:

Vintage Pop:

Welke controller krijgt van jou de voorkeur? Laat het ons weten in de reacties!