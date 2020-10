Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maarliefst 5.7 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 44 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Hunting Simulator 2, maarliefst 5.7 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, maar een kleine 30 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Hunting Simulator 2 – 5.7GB

Outbreak The Nightmare Chronicles – 4.7GB

My Little Dog Adventure – 3.8GB

Legends of Ethernal – 3.4GB

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm – 2.4GB

Mars Horizon – 2.4GB

The Bluecoats North & South – 1.5GB

My Universe – Fashion Boutique – 798MB

TAURONOS – 649MB

Fantasy Tavern Sextet: Vol.1 New World Days – 642MB

Dungreed – 618MB

My Universe: School Teacher – 615MB

Diamond Girl: An Earnest Education in Love – 594MB

Gnome More War – 306MB

PICK ME UP! Rescue Rangers – 248MB

Tens! – 194MB

Nine Witches: Family Disruption – 187MB

Slither Loop – 151MB

Wallachia: Reign of Dracula – 147MB

Santa’s Xmas Adventure – 104MB

De: Yabatanien – 69MB

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light – 30MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!