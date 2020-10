My Little Dog Adventure komt naar de Nintendo Switch in november

Who let the dogs out?!

Developer en Publisher EpiXR heeft zijn nieuwste avontuurlijke game voor de Switch aangekondigd. Deze hond-tastische game gaat over een hondje die zijn weg naar huis probeert te vinden. Deze weg is niet altijd gemakkelijk aangezien het kruist met een paar gevaarlijke gebieden. Je kunt het spel het beste omschrijven als een kort emotioneel verhaal met genoeg karakters die het spel interessant houden. Benieuwd naar dit beestachtige avontuur? Je kunt de trailer voor het spel hieronder bekijken: Als My Little Dog Adventure preorderd, kost het spel maar een kleine 6,99eu. Als je dit niet doet kun je hem later kopen voor 9,99eu. Ga jij hem halen? Continue Reading