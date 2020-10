Exclusieve Crown Tundra Pokémon in Pokémon Sword en Shield

Een overzicht van alle versie-exclusieve Pokémon in de Crown Tundra.

Een dag geleden is de nieuwste versie van de Pokémon Sword en Shield DLC uitgekomen; de Crown Tundra. In dit deel van de DLC kun je naar hartelust van alles ontdekken in een ijskoude sneeuwwereld. Ook komen er veel Pokémon beschikbaar die er eerst niet waren. Hieronder vallen ook een paar Pokémon die exclusief zijn aan een versie. Hieronder staan de op een rijtje.

In Pokémon Sword:

Bagon

Shelgon

Salamence

Omanyte

Omastar

In Pokémon Shield:

Kabuto

Kabutops

Gible

Gabite

Garchomp

Het gaat hier dus om een fossil Pokémonlijn en een lijn van de pseudo-legendaries. Als je Sword hebt maar heel graag een Garchomp wil hebben kan dat natuurlijk door te ruilen met een andere speler! Andersom werkt dit ook. Welke Pokémon hebben jullie al gevangen in de Crown Tundra? Laat het ons weten!