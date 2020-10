DoubleShake zal naar de Switch komen

Een nieuw succesvol Kickstarter-project.

Het Kickstarter-project DoubleShake zal naar de Nintendo Switch komen. Er is genoeg geld opgehaald om het project door te laten gaan. De 2,5D platformer zal in 2021 verschijnen. Het spel is een liefdesbrief naar oude games zoals ‘Tomba!’ en ‘Klonoa’. Een trailer kun je onderaan bekijken.

Ben je benieuwd naar de verdere doelen van de game of wil je het spel ondersteunen? Dan kun je hier de Kickstarter-pagina bekijken.