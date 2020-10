Anonymous;Code uitgesteld naar herfst 2021

Het nieuwste deel laat nog even op zich wachten.

Het nieuwste deel in de Science Adventure-games, Anonymous;Code, wordt in Japan uitgesteld naar de herfst van 2021. Het is nog niet bekend of dit spel gelijk in het Westen uit zal komen. Om deze teleurstelling minder groot te maken, is er een nieuwe trailer verschenen. Deze trailer kun je onderaan het bericht bekijken.

De Science Adventure-games kent al een reeks titels. Het bekendste deel van deze spellenserie is Steins;Gate. Recentelijk verscheen voor het eerst in het Westen op onder andere de Nintendo Switch de twee Robotics;Notes-spellen. Bekijk hier de nieuwe trailer van Anonymous;Code.