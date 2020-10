Super Mario 3D All-Stars pakt record in eerste maand

Superdata toont mooie cijfers!

Een record voor Mario 3D All-Stars! Het bedrijf Superdata heeft de top 10 best verkochte spellen van de maand september onthuld. In het rijtje van de console-spellen pakt Mario 3D All-Stars de vierde plaats. Interessanter is het feit dat het spel 1.8 miljoen keer digitaal verkocht is in zijn lanceringsmaand. Daarmee pakt Mario 3D All-Stars ook de hoogst genoteerde digitale lancering van alle Mario-spellen op de Nintendo Switch.

Tevens valt op dat Pokémon Go nog altijd even populair is en de tweede plaats inneemt van de top 10 mobiele spellen.