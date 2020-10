Nieuw Drawn to Life spel komt naar de Nintendo Switch

Drawn to Life: Two Realms gelekt

De Drawn to Life serie maakt zijn comeback op de Nintendo Switch. De serie spellen waarin je als speler de personages en voorwerpen naar eigen hand mag vormgeven, is bekend geworden op de DS en de Wii.

Nadat de oude ontwikkelaar THQ failliet is gegaan kocht ontwikkelaar 505 Games de rechten op de game-serie. Nu is via een Taiwanese registratie gelekt dat er een nieuw deel komt. De titel luidt Drawn to Life: Two Realms en wordt als volgt kort beschreven:

“Drawn to Life is een spel waarin de speler zijn eigen personage, wapens en accessoires, platforms en objecten moet tekenen.” (vertaald)

Op 12 oktober werd de domeinnaam ‘Drawntolifegame.com’ al geregistreerd. In combinatie met de nieuwe registratie ligt het in de lijn der verwachting dat Drawn to Life: Two Realms zeer binnenkort officieel wordt aangekondigd. Voor nu is de boxart al te bezichtigen: