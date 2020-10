Luister naar de relaxte geluiden van 51 Worldwide Games

Na Xenoblade is de beurt aan 51 Worldwide Games.

Iedereen is wel eens gestrest en wat werkt dan perfect voor ontspanning? Heerlijk ontspannende spellen, films en natuurlijk muziek. Nintendo weet dit maar al te goed en ze hebben dan ook een schatkist aan materiaal om mee te ontspannen. Van Mario tot Zelda, maar ook spellen zoals 51 Worldwide Games hebben ontspannende geluiden. In dit geval is het echter meer een soort ASMR-video geworden.

Mocht je interesse hebben om een kleine twee minuten te ontspannen door wat spelgeluiden klik dan zeker op de video hieronder.

Eerder deze week had Xenoblade Chronicles 2 al een video gekregen. Deze video duurde met zeven minuten een stukje langer en toont een aantal prachtige locaties uit het spel.