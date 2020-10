Eerste beelden Pixel Puzzle Makeout League

Puzzel en Date erop los!

Pixel Puzzle combineert de genres Dating en Puzzel games tot één game! Je speelt als een superheldin genaamd Pixel Girl die met haar krachten complexe problemen kan veranderen in puzzels. Dat zijn niet haar enige krachten, het is aan jou om haar andere kracht te activeren: het verleiden van superhelden! Je hebt de keuze om met één van de vier andere puzzel helden in het liefdes bootje te stappen. Durf jij het aan?

Pixel Puzzle Makeout League komt op 30 oktober 2020 uit voor de Nintendo Switch.