Dynamax Adventure in Pokémon Sword & Shield: Crown of Tundra heeft hoge kansen op een Shiny

Het regent Shiny's!

In de meest recente uitbreiding van Pokémon Sword & Shield: Crown of Tundra kun je je delven in een grot vol met gigantische Pokémon. De Pokémon zijn niet de enige dingen die gigantisch zijn, de Shiny kansen hier zijn dat ook!

Dankzij een dataminer genaamd SciresM is er nieuwe informatie gelekt over bepaalde aspecten van de nieuwste uitbreiding. Deze informatie neemt de Shiny kansen in Dynamax Adventure onder de loep.

De kans op een Shiny in Dynamax Adventure zijn 1/300 zonder een Shiny Charm en 1/100 met een Shiny Charm

De kans dat je een Shiny tenminste 1 keer tegenkomt in een Dynamax Adventure is dus 4:300 = 1/75 zonder Shiny Charm en 4/100 = 1/25 met een Shiny Charm.

Belangrijk: Of een Pokémon Shiny is of niet wordt pas op het einde van een Dynamax Adventure onthult! Probeer dus alle Pokémon die je in een adventure tegenkomt te vangen én wacht tot het einde om te zien of een van de gevangen Pokémon Shiny is.