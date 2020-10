Wallachia: Reign of Dracula komt volgende week uit

Een spel in halloween-stijl: bloeddorstig

No Gravity Games heeft aangekondigd dat Wallachia: Reign of Dracula vanaf 29 oktober te koop zal zijn in de eShop, precies op tijd voor Halloween. Dit supersnelle actiespel is een platformer waarbij retro klassiekers een groot voorbeeld zijn geweest.

Reis door het land van Walachije en neem het op tegen de troepen van Vlad Dracula terwijl je moet uitkijken voor vallen. Uit elke hoek komt wel een tegenstander, die jij zo snel mogelijk moet uitschakelen. Voel jij je al bloeddorstig? Bereid je dan voor op 100% actie, 7 levels boordevol spanning en gevaarlijke eindbazen om uit te schakelen.