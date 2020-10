Switch beelden Torchlight III

De game is sinds gisteren te downloaden

Gisteren verscheen Torchlight III op de Nintendo Switch e-shop. Voor iedereen die zich afvraagt hoe goed deze dungeon crawler draait op de Switch heeft youtubekanaal Supernintendad een video online gezet, waarin 20 minuten aan gameplay wordt laten zien. Deze beelden kun je hieronder bekijken.

Torchlight III is een hack and slash dungeon crawler, die zich een eeuw afspeelt na Torchlight II. Het koninkrijk Novestria is inmiddels weer volgelopen met vijanden, en het is aan jouw deze te verslaan terwijl je de wildernis verkent, kerkers onderzoekt en vrienden maakt om mee te strijden. Terwijl je jezelf aan het verdedigen bent, heb je de tijd om jouw fort upgrades te geven, epische kledij te vinden en jouw ultieme held te creëren. Daarnaast zijn er huisdieren, met ieder hun eigen vaardigheden.