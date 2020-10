[Release Radar] Uitgelichte releases week 44

Welke spellen ga jij komende week aanschaffen?

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Oddworld: New ‘n’ Tasty

Verschijnt op: 27 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 (nu in voorbestelling voor €19,99)

Abe is een grondwaxer en werkt bij RuptureFrams, totdat hij wordt uitverkoren door de wispelturige vingen van het lot. Hierna wordt hij in een leven van avontuur geslingerd. Zijn doel? Zijn mede Mudokons redden uit de handen van Molluck, die plannen heeft om vleeshapjes te maken van Abe en zijn soortgenootjes.

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Verschijnt op: 28 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm vindt duizend jaar voor de gebeurtenissen in het eerste deel van het spel plaats. Je ontdekt de wereld Gaia, vol legendes en mythologieën. Verenig de Owru’s, het kieuwvolk en de mensen om de wereld te kunnen redden.

Pikmin 3 Deluxe

Verschijnt op: 30 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Over een week is het zo ver en kunnen we Pikmin 3 Deluxe spelen, tot die tijd is het mogelijk om de demoversie te downloaden. Dit gezellige puzzelspel is samen of alleen te spelen. Je bent beland op een andere planeet waar gekke kleine bloemenmensjes genaamd Pikmin jou helpen om spullen te verplaatsen of verzamelen en om tegenstanders te verslaan.