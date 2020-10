Nieuwe details bekend voor Who Wants to Be a Millionaire?

Er zijn nieuwe details bekend over de Switch versie van Who Wants to Be a Millionaire.

De videogame editie van Who Wants to Be a Millionaire voor Nintendo Switch is vanaf 29 oktober beschikbaar in Europa. Nog ongeveer een weekje wachten dus.

Er zijn een aantal nieuwe details bekendgemaakt voor het spel. Er zijn wel 2000 exclusieve vragen voor elk land, 3000 vragen in totaal. Ook zullen er acht categorieën zijn voor die vragen zoals sport, kunst en geschiedenis. Je kunt nog meer categorieën vrijspelen in het spel. Who Wants to Be a Millionaire heeft natuurlijk ook de bekende hulpmiddelen zoals de hulplijn en de 50/50. Kinderen kunnen ook meespelen met dit spel, want er is een speciale kindermodus met makkelijkere vragen. Ook zijn er verschillende andere manieren om het spelen tegen je vrienden en familie zo leuk mogelijk te maken. Speel je liever online? Dit kan ook met de online Battle Royale.