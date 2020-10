Nieuwe aflevering Pokémon Twilight Wings aangekondigd

Fans van de Youtube-serie worden getrakteerd.

The Pokémon Company kondigt een nieuwe aflevering aan van Pokémon Twilight Wings. De animeserie bestaat uit korte afleveringen welke zich afspelen in de Galar regio, bekend van Pokémon Sword en Pokémon Shield. De nieuwe aflevering zal zich afspelen op een locatie uit de uitbreidingspas. Het is nog niet bekend welke plaatsen van ‘The Isle of Armor’ en ‘The Crown Tundra’ we gaan zien.

De aflevering is voor Nederlandse kijkers te zien vanaf 5 november om 16:00 via het Youtube-kanaal van The Pokémon Company.