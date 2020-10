[Update] Krijg Ash’s Pikachu met diverse petten in Pokémon Sword & Shield

Ondertussen zijn er zes van de acht Pikachu's beschikbaar!

[Update] Een tweede code is onthuld vul snel de code 1CH00SEY0U in voor een tweede Pikachu!

[Update 2] P1KAADVANCE en V0LTTACKLEP1KA zijn nu ook beschikbaar

[Update 3] P1KABESTW1SH (Unova) en KAL0SP1KA (Kalos) zijn nu ook beschikbaar.

[Update 4] De zevende code, ULTRAP1KA (Alola), is nu ook beschikbaar.

Om te vieren dat we binnenkort aan de slag kunnen gaan met nieuwe DLC in Pokémon Sword & Shield, is er vandaag een nieuw evenement aangekondigd. Aankomende tijd zullen er namelijk verschillende codes naar buiten worden gebracht, welke er voor zorgen dat je de Pokémon Pikachu met verschillende petten van trainer Ash kunt krijgen.

De eerste code is vandaag al door The Pokemon Company naar buiten gebracht, namelijk P1KACHUGET. Door deze code in te voeren in Pokémon Sword en/of Shield kun je al één van de acht Pikachu’s krijgen. De actieperiode loopt van dinsdag 29 september tot en met vrijdag 30 oktober. Dus wees er snel bij en verzamel alle Pikachu’s!