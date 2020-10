Halloween trailer Little Nightmares II

Om alvast in een griezelige stemming te komen.

Bandai Namco en Tarsier Studios hebben een nieuwe trailer online gezet van Little Nightmares II, speciaal voor Halloween. Deze trailer, vol met griezelige monsters, kun je hieronder bekijken. Little Nightmares II komt op 11 februari naar de Switch

Little Nightmares II is een horror game, en het vervolg op deel één. In dit deel krijgt hoofdpersonage Six een nieuw vriendje, Momo. Samen gaan ze het gevaar tegemoet, waarbij ze puzzels oplossen te midden van de meest griezelige omgevingen.