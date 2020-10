Double Pug is nu verkrijgbaar in de eShop

Altijd al als een mopshond willen spelen? Dit is je kans!

Of je nu een honden- of kattenmens bent, van herders of chihuahua’s houdt: het is niet te ontkennen dat een mopshondje een perfect personage zou kunnen zijn in een platform spelletje. Dat dachten uitgevers Apriori Digital ook, waardoor het spel Double Pug sinds gisteren verkrijgbaar is voor Nintendo Switch.

Als hondje Otis ben je de trouwe metgezel van een professor, helaas word je bij een ongeluk naar een andere dimensie gestuurd samen met huiskat Whiskers. Door snel te reageren, te springen en naar andere dimensies te wisselen ga je op weg naar de overwinning. Red poes Whiskers uit de klauwen van de slechteriken!



Hilariteit gegarandeerd met dit zijwaards scrollende platform spelletje!