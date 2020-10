[Review] Tennis World Tour 2

Weet Tennis World Tour 2 ons wel te verbazen? Je leest het in deze review!

In 2018 verscheen er een nieuw realistisch tennisspel, genaamd Tennis World Tour. Helaas werd deze titel niet zo’n groot succes. Daarom kwamen de makers enige tijd later met de Roland Garros-editie, welke alle DLC inclusief een aantal verbeteringen met zich mee bracht, maar ook dit was niet genoeg. Inmiddels is Tennis World Tour 2 op de markt gekomen, maar weet deze titel in tegenstelling tot zijn voorganger wel een goede tennis game te zijn? Je leest het in deze review.

Gameplay

In Tennis World Tour 2 speel je met en tegen jouw favoriete mannelijke of vrouwelijke tennisser, maar je kunt ook je eigen tennisser ontwerpen wat overigens tot in de details kan. Dit tennisspel kent verschillende modi, al zul je uiteraard in elke modus tennissen. Je kunt bijvoorbeeld offline een los potje tennis spelen, zowel enkel als dubbel, maar er is ook een carrière modus en je kunt online tennissen. Tevens is er ook nog een zogenoemde tennisschool aanwezig. Hierin leer je vrijwel alles wat de game te bieden heeft. Denk bijvoorbeeld aan verschillende manieren van de bal slaan, rennen, serveren en het gebruik van de Skill Cards (waar ik later op terug kom). Het is erg prettig dat deze tennisschool in dit spel zit en je dus niet meteen in het diepe wordt gegooid. Het is namelijk nog best wel ingewikkeld om de potjes te winnen, wat mede komt omdat de besturing niet helemaal goed werkt.

Laat ik maar meteen vooropstellen dat het tennissen zelf op zich prima gaat. Bij het uitvoeren van verschillende acties gaat het alleen mis, maar dat is natuurlijk nog steeds best wel een groot deel van de game. Ik denk dat het uitvoeren van acties niet goed gaat omdat deze titel last heeft van input lag. Dit houdt in dat er een vertraging zit tussen het indrukken van een knop en de daadwerkelijke beweging op het scherm. Ondanks dat deze vertraging minimaal is, kan dit tijdens het tennissen vrij frustrerend zijn. Zeker als je naar de tennisbal wilt rennen, maar je daar veel te laat aankomt door een vertraging. Ondanks dat er verschillende manieren zijn om de tennisbal weg te slaan slaat het personage, als deze dicht genoeg bij de bal staat, deze vanzelf weg. In de praktijk zou je dus gek gezegd alleen maar op tijd naar de tennisbal hoeven te lopen, wat natuurlijk erg vreemd is.

Skill Cards

Omdat Tennis World Tour 2 niet zo’n hele spannende titel is hebben de makers ervoor gekozen om in deze titel iets nieuws toe te voegen, namelijk Skill Cards. Deze kaartjes kun je op elk gewenst moment in de winkel kopen met in-game munten, welke je krijgt door verschillende tennistoernooien te winnen. De kaartjes die je uit de verpakking gaat krijgen is een verrassing. Dit zorgt enigszins voor een spanningselement, wat best wel leuk is. Zelf merkte ik alleen dat ik die kaartjes vrijwel niet gebruik. Dit komt ten eerste omdat je tijdens het tennissen de verschillende kaartjes moet selecteren, maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook blijven tennissen. Tevens weet je bij de eerste paar pakjes ook nog niet wat de verschillende kaartjes precies doen. Tijdens het selecteren komt de uitleg van de geselecteerde kaart wel naar boven, maar het blijft erg lastig om deze te lezen terwijl je ook nog op tijd de tennisbal moet raken. Iets wat het tennissen dus makkelijker zou moeten maken, maakt het juist moeilijker. Toch kan ik het me zeker indenken dat je na verloop van tijd weet wat alle kaartjes doen, waardoor ze dus best handig kunnen zijn. Toch zul je dat zeker in het begin nog echt niet weten.

Audiovisueel

De verschillende tennissers waarmee je kunt spelen zien er redelijk uit en lijken daadwerkelijk wel een beetje op de echte spelers. Ook zien de verschillende animaties van de spelers er best prima uit. Bij het publiek, en de mensen die langs het tennisveld staan, gaat het alleen wel mis. Deze personages hebben namelijk totaal geen emotie in hun gezicht en zien er uit als plastic figuren. Tevens gedragen de schaduwen zich heel erg vreemd. Het is mij namelijk regelmatig opgevallen dat er twee of drie schaduwen rondom de tennissers verschijnen. Ondanks dat dit erg apart is om te zien leidt het ook nog eens enorm af. Op het gebied van geluid is alles oké, maar niet meer dan dat. Tijdens het spelen hoor je namelijk het gekreun van de tennissers wanneer ze de bal raken, hoor je het publiek juichen als iemand scoort en zeg de scheidsrechter zo nu en dan een korte zin. Waar je rekening mee moet houden is dat er dus geen muziek te horen is tijdens het potje tennis, al is dat best logisch omdat je daardoor goed kunt focussen.

Conclusie

Zoals je in deze review hebt kunnen lezen ben ik niet heel erg enthousiast over Tennis World Tour 2. Buiten dat er vertraging aanwezig is in de besturing en de Skill Cards niet extreem veel toevoegen, gaat het tennissen zelf ook niet helemaal van harte. Voor een tennisspel waar je ongeveer 60 euro voor neer moet leggen had ik echt wel meer verwacht. Als het tennissen zelf fantastisch had gewerkt was het prima geweest, maar helaas slaat dit spel echt de bal mis.

Eindcijfer: 5,2