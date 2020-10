“Nieuwe” Fire Emblem aangekondigd voor de Switch

Verrassing! De allereerste Fire Emblem verschijnt voor het eerst buiten Europa.

Nintendo heeft zojuist een wel heel speciale Fire Emblem aangekondigd voor de Switch. Op 4 december zal namelijk het allereerste Fire Emblem spel tijdelijk verkrijgbaar zijn. Het spel Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light was vooralsnog alleen in Japan verschenen voor de Famicom en gamers hier maakten pas kennis met personages als Marth en Roy in Super Smash Bros. Melee.

Nu ter ere van de dertigste verjaardag van de franchise brengt Nintendo het spel naar westerse landen inclusief een aantal extra’s. Zo zijn mogelijkheden als terugspoelen, voruitspoelen en bookmarks (saves) toegevoegd om het spel toegankelijker te maken.

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light verschijnt op 4 december in de eShop waar die beschikbaar blijft tot 31 maart 2021. De prijs voor deze release ligt op de lage prijs van €5,99. Voor Amerika is er tevens een gelimiteerde versie onthuld welke hieronder te zien is. Voor Europa is een dergelijk exemplaar niet aangekondigd.