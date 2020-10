[Review] Cloudpunk

Een verschrikkelijke port.

Cloudpunk is een avontuurlijke game welke zich afspeelt in het futuristische Nivalis. Het spel verscheen al eerder op Steam en maakt nu de oversteek naar consoles. In het spel zul je als bezorger pakketjes moeten afleveren bij klanten. Het leuke hieraan is dat je dit allemaal mag doen met een vliegende auto! Helaas is de ervaring die ik met de game heb gehad een flink stuk minder. Hoe en waarom lees je in deze review.

Welkom bij Cloudpunk

Cloudpunk speelt zich dus af in een futuristische stad. Je kruipt in de huid van Rania, een nieuwe bezorger voor het half illegale bezorgbedrijf Cloudpunk. Je begint het spel in een HOVA, een auto waarmee je in de lucht kan vliegen. Het doel is simpel: lever pakketten aan klanten en vraag nooit, maar dan ook nooit wat er in het pakket zit. Tijdens deze ritten zul je meer leren over de stad Nivalis en de bewoners hiervan. Daarnaast leer je ook meer over Rania zelf. Tijdens de gesprekken met klanten zul je keuzes moeten maken tussen een aantal dialogen. Hierdoor kun je zelf een beetje sturen waar het verhaal naar toe gaat.

Wanneer je een pakketje wilt leveren, zul je eerst naar de bestemming moeten vliegen. Eenmaal aangekomen parkeer je jouw auto en ga je te voet verder. Dit kan in zowel eerstepersoons- en derdepersoonsperspectief. De gehele game is gemaakt in voxel artstyle en dus ook als je bent geland. Je kunt winkels verkennen en met allerlei personages praten. Deze zijn ook voorzien van stemacteerwerk welke erg amateuristisch klinken.

Een ramp

Helaas weet het spel op grafisch vlak de plank behoorlijk mis te slaan op de Nintendo Switch. In de Nintendo eShop zijn screenshots te vinden en daar lijkt het spel erg mooi te zijn, maar open je eenmaal het spel, dan zie je een flinke domper tegemoet. De screenshots in de eShop zijn namelijk voor elke digitale winkel gebruikt; de Switch-versie weet het niet tot dit grafisch niveau te brengen. In plaats van mooie, gekleurde en grote gebouwen aan de horizon, word je begroet met een kale wereld vol lelijke mist. Cloudpunk is een type spel waarin je graag de mooie omgevingen wil verkennen, maar dat gaat echt niet op de Nintendo Switch.

Een screenshot uit de eShop. Hoe het spel geadverteerd wordt

Hoe het spel er zelf uit ziet.

Het spel kent ook een hele korte draw distance, wat er voor zorgt dat je heel weinig ziet; de rest zit verstopt achter de dikke plakken mist. Het spel wordt hiermee na een half uurtje al saai. Je ziet geen donder, je kunt niet genieten van de mooie omgeving wat juist het verkooppunt van het spel is. Het verhaal en het stemacteerwerk zijn namelijk geen hoogstandjes. Daarnaast heeft het spel ook een enorm slechte framerate. Cloudpunk draait op 30 beeldjes per seconde, maar weet onder de 20 te vallen als er dan toch veel te zien is op je scherm. Daarnaast is ook de User Interface – vooral op handheld – wazig en onleesbaar.

De draw distance is erg kort.

Conclusie

Cloundpunk is een van de slechtste ports op de Nintendo Switch. De draw distance is zo slecht dat je amper wat ziet als je aan het vliegen bent. In de stukjes waar je op de grond loopt is er wel van alles te zien, maar het blijft onscherp. De framerate is ook onstabiel en dat zorgt voor grote frustratie. Het is jammer dat de game er op de Nintendo Switch zo slecht uit ziet, want mocht je de mooie grafische beelden van de pc zien, dan is het nog best interessant. Mocht je dus interesse hebben in Cloudpunk, speel het dan op een ander platform tot er een grote grafische update op de Switch beschikbaar is.

Cijfer: 4,0