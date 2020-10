Nieuwe gameplay beelden Sakuna: Of Rice and Ruin

Bekijk een uur aan gameplay beelden!

Sakuna: Of Rice en Ruin komt over een paar weken naar de Nintendo Switch. Wij houden deze game al een tijdje in de gaten, zo mochten wij o.a. de game alvast even uitproberen. Hoe dat uitpakte kun je hier lezen, maar wij zijn natuurlijk niet de enige enthousiast voor deze side scrolling farming action game. Zo heeft youtube kanaal NinEverything nu een video online gezet, waarin een uur aan gameplay wordt laten zien. Deze beelden kun je hieronder bekijken.

Sakuna: Of Rice and Ruin is een indiegame waarin een verwende landbouwgodin wordt verbannen naar een gevaarlijk eiland. Jij speelt deze godin, genaamd Sakuna, en je zult daar moeten overleven samen met de mensen die op het eiland wonen.